Vaticano: neo cardinale Prevost, sentiamo il peso della responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome di tutti i Cardinali eletti, voglio esprimerle la gratitudine e anche il profondo rispetto e l'affetto che ci uniscono in questo momento". Sono le parole pronunciate durante l'indirizzo di omaggio a Papa Francesco da monsignor Robert Francis Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi, uno dei 21 nuovi Cardinali creati oggi. "Sentiamo profondamente il peso di questa nuova responsabilità, conoscendo la nostra inadeguatezza – ha continuato monsignor Prevost - le siamo grati perché, con questa nomina, ci considera degni della Sua fiducia e in grado di esprimere un discernimento utile al complesso governo della Chiesa universale". Il nuovo Cardinale ha poi sottolineato la responsabilità assunta da ognuno dei 21 Cardinali: "Non possiamo nascondere la consapevolezza del peso di questo nuovo servizio. Sappiamo che una carica porta con sé un carico, ciò che i Latini sintetizzavano con l'espressione "Honos habet onus", ogni onore comporta un peso, per dirlo con sant'Agostino: "Magis onus est quam honor." Chi lavora manualmente sa, che per portare un peso in sicurezza è meglio non alzarlo troppo da terra, da quell'humus che ci porta all'origine di ciò che è fondamentale per ogni discepolo di Cristo: l'umiltà". (Civ)