Edilizia: Mazzetti (FI), regole certe per crescita stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica deve fare leggi che aiutino il Paese reale: il nuovo codice è per fare, costruire, rigenerare. Dobbiamo lavorare bene in questi 4 anni affinché il settore edile possa agire con stabilità e certezze per i prossimi". Lo ha detto Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale lavori pubblici, in un'intervista a "L'Identità" su codice appalti, rigenerazione urbana, testo unico dell'edilizia. Il codice appalti, di cui Mazzetti è stata relatrice, risponde all'esigenza di una "cornice stabile e chiara" in sostituzione del "codice 2016, un testo talmente fatto male che ha richiesto decreti semplificazione e commissariamenti per realizzare le opere". Tra le novità importanti ci sono "la stabilizzazione dell'appalto integrato – ha illustrato Mazzetti – e l'apertura al mercato: ciò significa che per le opere pubbliche sotto ai 150 mila euro l'affidamento è diretto, fino a 5,3 milioni vi è contrattazione negoziale, così le opere si assegnano più velocemente". "Abbiamo ritenuto fondamentale – ha ricordato Mazzetti a L'Identità – tagliare il superfluo per risparmiare tempo: ho ottenuto il taglio delle fasi progettuali, da tre a due livelli e abbiamo rivisto l'illecito professionale, per cui oggi si deve avere almeno una sentenza di primo grado per non partecipare a un bando, non un semplice avviso di garanzia". L'esponente di Forza Italia ha indicato come priorità anche la "completa revisione della Legge Bassanini, riportando la responsabilità in capo a chi è scelto dagli elettori" e soprattutto "un nuovo testo unico dell'edilizia", che deve tener conto "delle esigenze di imprenditori e professionisti". Il testo unico deve affrontare anche il punto delle sanatorie: "Siamo coscienti che in tutti i comuni vi sono degli abusi, piccoli e grandi, ma non possono essere la scusa per non fare nulla come ci ha fatto credere la sinistra. Il testo deve delineare i parametri giusti, con un capitolo apposito, e rimuovere la doppia conformità rivedendo le tolleranze". "Il Governo di Centrodestra ha messo al centro della sua agenda politica interventi e scelte concrete: il codice degli appalti, la rigenerazione urbana, un nuovo testo unico dell'edilizia. Sono temi che sembrano lontani ma in realtà influiscono su tutti noi. Impostati in modo concreto e liberale possono portare sviluppo economico e riqualificazione urbana e sociale, come previsto nel nostro disegno di legge in discussione al Senato", ha concluso Mazzetti. (Com)