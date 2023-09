Germania-Uzbekistan: cancelliere Scholz a colloquio con presidente Mirziyoyev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in visita a Berlino per il primo vertice "Asia centrale-Germania", ha incontrato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Nell'occasione, riferisce una nota della presidenza uzbeka, si sono discussi temi dell'agenda bilaterale e i possibili sviluppi della cooperazione uzbeko-tedesca. Particolare attenzione è stata data all'espansione dei partenariati commerciali, all'approfondimento della cooperazione nei settori economico, degli investimenti, dei trasporti, dell'energia e in altri settori. Mirziyoyev e Scholz hanno anche scambiato i rispettivi punti di vista sulle questioni relative alla garanzia della sicurezza regionale, anche nel contesto dell'evoluzione della situazione in Afghanistan. (Res)