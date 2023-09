Cultura: Presidente Municipio Roma XV, al via "Calvino itinerante" rassegna per centenario scrittore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via il prossimo 6 ottobre "Calvino Itinerante" la rassegna culturale itinerante di Roma Nord dedicata ad Italo Calvino per il centenario dalla sua nascita. Tre mesi di eventi con spettacoli, convegni, letture, incontri, proiezioni, presentazioni e una mostra dedicata allo scrittore "in programma su tutto il nostro territorio, dai quartieri più centrali alle periferie". Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l'Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio. Organizzata dal Municipio XV, con la collaborazione di Biblioteche di Roma e il prezioso supporto di numerose associazioni e realtà del territorio, tra cui l'Associazione Il Rinoceronte, CRT Scenamadre, PuntoCritico, Teatro dell'Ascolto, Officina Pasolini, Istituto storico della Resistenza di Imperia e Anpi - Martiri de La Storta, la manifestazione sarà presentata alla stampa il prossimo 6 ottobre. (Com)