Vaticano: Papa Francesco ai nuovi cardinali, non siate funzionari ma evangelizzatori

- Papa Francesco, durante la celebrazione per il Concistoro ordinario pubblico per la creazione di 21 nuovi cardinali, ha spiegato ai nuovi porporati che la Chiesa "non vive "di rendita", e tanto meno di un patrimonio archeologico, per quanto prezioso e nobile. La Chiesa, e ogni battezzato, vive dell'oggi di Dio, per l'azione dello Spirito Santo". Quindi ha chiesto ai nuovi porporati di essere "evangelizzatori evangelizzati e non funzionari". Il Pontefice ha poi aggiunto: "Anche l'atto che stiamo compiendo qui adesso, ha senso se lo viviamo in questa prospettiva di fede. E oggi, alla luce della Parola, possiamo cogliere questa realtà: voi neo cardinali siete venuti da diverse parti del mondo e lo stesso Spirito che fecondò l'evangelizzazione dei vostri popoli, ora rinnova in voi la vostra vocazione e missione nella Chiesa e per la Chiesa". (Civ)