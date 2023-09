Armenia: oltre centomila profughi arrivati finora dal Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 24 settembre si sono trasferite in Armenia 100.417 persone dal Nagorno-Karabakh. Lo ha riferito il portavoce del gabinetto armeno Nazeli Baghdasaryan. “Ad oggi sono arrivate in Armenia dal Nagorno-Karabakh 100.417 persone. Il ponte Hakari è stato attraversato da 21.043 veicoli”, ha detto Baghdasaryan in un briefing. Secondo le autorità di Erevan, sono già state registrate oltre 81 mila persone, mentre il governo ha assegnato alloggi temporanei a 32.200 sfollati. In totale, sarebbero 120 mila i cittadini di etnia armena che vivevano nel Nagorno-Karabakh prima dell'operazione militare dell'Azerbaigian. (Rum)