Migranti: Zappa (Caritas Ambrosiana) a Nova, età media dei minori in calo, fenomeno non può essere a carico dei Comuni

- A Milano “sono 1300 i minori non accompagnati, 1500 nei momenti di picco. Da gennaio a luglio sono arrivati 400 minori in più”. Lo dice a Nova il responsabile dell’area minori Milano di Caritas Ambrosiana, Matteo Zappa, osservando “l’indubbia complessità” che oggi le istituzioni e i Comuni, “in particolare Milano, si trovano a gestire”. Il fenomeno dell’immigrazione riguardante i minori “è mutato” sul piano dell’età, registrando un calo “da una media di 16-17 anni a 13-14 anni, cifre che pongono domande in termini di accoglienza perché il sistema ordinario Sai non ha posti sufficienti” spiega Zappa. Il Comune “ha dovuto allestire in emergenza alcuni posti di accoglienza, in strutture che – prosegue Zappa - non sono nate per accogliere minori. Per alcuni numeri che sono cresciuti così tanto si è dovuto creare luoghi di accoglienza che non sono esattamente quelli consoni”. La questione dei minori migranti necessita oggi “di non essere pensato in termini di emergenza, ma in una logica di medio lungo periodo, è importante che venga immaginato un sistema più ampio, competente e con più risorse”. Zappa precisa che “le risorse non possono essere chieste solo ai Comuni, ma anche allo Stato: un sistema che non deve rincorrere le emergenze, ma avere strutture di qualità. La gestione del flusso dei migranti, in particolare se riguarda i minori non accompagnati, non può essere lasciato sulle spalle di un’amministrazione locale”. (segue) (Rem)