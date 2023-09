Migranti: Zappa (Caritas Ambrosiana) a Nova, età media dei minori in calo, fenomeno non può essere a carico dei Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile dell’area minori Milano di Caritas Ambrosiana ricorda, inoltre, che Milano “ha una concentrazione molto alta di ragazzi e ragazze”, quindi “l’idea di una distribuzione territoriale delle accoglienze potrebbe funzionare solo laddove i Comuni abbiano una garanzia del sostegno dello Stato” rispetto a investimenti in termini di risorse per i Sai (Sistemi di Accoglienza e Integrazione ndr). Il percorso di integrazione rimane, secondo Zappa, un problema centrale (es. inserimento della lingua, sistema alloggiativo accessibile a basso costo) che dipende dalle politiche sociali ordinarie dove le risorse sono scarse. Il sistema dell’accoglienza è responsabile dei minori, ma “al compimento del 18esimo e nei primi anni di età adulta viene meno l’avvicinamento al mondo del lavoro, alla tutela e alle opportunità alloggiative; è come se si mandasse in fumo il lavoro precedente” aggiunge. La legge Zampa, “fortunatamente tutela un minorenne più che un maggiorenne, ma più si è in grado di offrire percorsi di inserimento sociale, più si evita il rischio che i minori finiscano in sistemi di illegalità”. Le problematiche più emergenti nelle città come Milano sono gli alloggi che “mancano a costo accessibile”, inoltre all’aspetto economico si aggiunge quello di “pregiudizio culturale: c’è reticenza sull’affittare casa a persone migranti, in particolare giovani” avverte Zappa. Diventa inoltre sempre più diffusa, tra gli imprenditori e i rappresentanti del mondo industriale, la richiesta di allineare i flussi migratori alle esigenze del mondo produttivo. (segue) (Rem)