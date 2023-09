Migranti: Zappa (Caritas Ambrosiana) a Nova, età media dei minori in calo, fenomeno non può essere a carico dei Comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché questa soluzione possa essere presa in considerazione, la politica “deve trovare delle forme di accoglienza legale e regolare nel Paese” sui flussi migratori, spiega Zappa, perché “oggi non esistono dei canali regolari e progettati per un accesso legale di migranti in Italia”. Una modalità “anche a supporto del sistema produttivo” insiste Zappa, anche perché l’irregolarità alla base dei flussi migratori “è uno dei problemi a monte che ha portato a viaggi con il rischio di vita”. Un punto di vista su cui concorda il presidente di ResQ, Luciano Scalettari, ricordando che l’irregolarità “abbassa i diritti di tutti”. Il destino per chi arriva in Italia in modo irregolare “è diventare invisibili”, aggiunge Scalettari, perché “diventano forza lavoro irregolare e illegale, senza contratto”, in sostanza “diventano preda del caporalato”. L’irregolarità “costa” e pesa maggiormente alle casse Comunali, un aspetto che va a completare un quadro dove le risorse ai Sai non sono sufficienti e i sindaci sono in sofferenza. È così che “si arriva al punto in cui i sindaci non ne possono più e denunciano un collasso” sostiene il presidente di ResQ. A tal proposito, Scalettari avalla le ragioni del Sindaco di Lampedusa Filippo Mannino che ha più volte fatto presente che “non basta più l’isola” per far fronte ai flussi migratori. Città come Lampedusa e Trieste “sono vent’anni che vanno in emergenza tutte le estati”, ricorda Scalettari osservando che il governo “lascia che l’emergenza rimanga emergenza”, accennando alla richiesta dell’onere sulla prova e dimostrazione della minore età da parte della maggioranza. Il presidente di ResQ conclude sottolineando che “siamo criminalizzati e penalizzati perché va a supporto della retorica politica”, perché al grido “L’Europa ci lascia soli” rispondono i numeri che dicono “che Francia, Germania e diversi altri Paesi europei accolgono molti più minori e adulti”. (Rem)