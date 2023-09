Nadef: Giorgetti, è necessario fare scelte difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una situazione in cui la finanza pubblica è gravata dall’onere degli incentivi edilizi, dal rialzo dei tassi di interesse e dal rallentamento del ciclo economico internazionale, è necessario fare scelte difficili. Il governo ha optato per misure che affrontino i problemi più impellenti del Paese - l’inflazione, la povertà energetica e alimentare, la decrescita demografica - promuovendo al contempo gli investimenti, l’innovazione, la crescita sostenibile e la capacità di reagire dell’economia". Lo segnala il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nella premessa alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) presentata al Parlamento. (Rin)