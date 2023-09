Violenza donne: Polidori (FI), con nostra pdl siamo intervenuti su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da una intuizione ferragostana è nata la proposta di legge che abbiamo deciso di chiamare 'Mai sole'. L'obiettivo è agganciare i numeri di emergenza alle nuove tecnologie e vuole essere un contributo a ciò che il governo sta facendo per contrastare la violenza contro le donne. Abbiamo deciso di intervenire sulla prevenzione, offrendo un'app adatta a tutti i sistemi operativi, a tutte le tecnologie che la supportano, che geolocalizzi la persona che ha necessità e la accompagni se si sente in pericolo, magari in un percorso buio". Lo ha detto Catia Polidori, deputata di Forza Italia e coordinatrice di Azzurro donna, intervenendo alla festa nazionale di Forza Italia, in corso a Paestum.(Rin)