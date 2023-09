Ucraina: Zelensky annuncia creazione Alleanza delle industrie della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la creazione dell'Alleanza delle industrie della difesa nazionali. “In questo momento si stanno definendo i complessi militari-industriali più potenti, così come le loro priorità e lo standard globale di difesa. Tutto questo viene determinato in Ucraina”, ha spiegato Zelensky su Telegram. L’alleanza, lanciata in occasione del primo Forum internazionale delle industrie della difesa, consentirà ai produttori di armi e attrezzature militari di “aderire alla sua dichiarazione di base e dimostrare che sono pronti a costruire l’arsenale del mondo libero insieme all’Ucraina”. "Siamo una nazione forte", ha detto Zelensky. “Siamo persone coraggiose. Un Paese di importanza mondiale. Senza dubbio prevarremo. E creeremo un potenziale di difesa per l’Ucraina – e quindi per l’intero mondo libero – che rifletterà la nostra forza”, ha aggiunto. (Kiu)