Inflazione: Giorgetti, rincaro generi alimentari resta una delle principali preoccupazioni governo

- "Sebbene si preveda che il tasso di inflazione cali sensibilmente nei prossimi mesi, il forte rincaro dei prezzi dei beni e dei servizi inclusi nel paniere dei consumi, e in particolare dei generi alimentari, resta una delle principali preoccupazioni del governo. Per questo motivo, oltre ad iniziative quali l’accordo con le categorie produttive e distributive per il 'trimestre anti-inflazione', il governo ha deciso di confermare per il 2024 il taglio contributivo attuato quest’anno. In termini di impatto sulla finanza pubblica, si tratta della principale misura della legge di Bilancio. Si è deciso di prorogarla perché essa soddisfa al contempo l’esigenza di proteggere il reddito disponibile delle famiglie con redditi medi e bassi, di contenere il costo del lavoro delle imprese e l’aumento dei prezzi e di continuare a migliorare la competitività della nostra economia". Lo scrive il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nella premessa alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) presentata al Parlamento. (Rin)