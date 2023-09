Turismo: Santanchè, dati settembre indicano importanza strategica destagionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli ultimi dati sull’andamento del turismo italiano ci forniscono molte utili indicazioni sul presente e sul futuro di questa industria. Innanzitutto, a settembre le strutture ricettive online segnalano un tasso di saturazione superiore a quello di competitor diretti quali Spagna e Francia, mentre gran parte dei principali aeroporti italiani ha registrato flussi superiori a quelli dell’anno scorso. Questo ci conferma la crescente tendenza a viaggiare in periodi meno canonici rispetto al tradizionale trimestre estivo, tendenza sulla quale lavorare attraverso una accurata programmazione che ci porti a rendere strutturali i livelli di domanda e offerta turistica in termini di destagionalizzazione. Ma c’è dell’altro: capiamo, una volta di più, la spinta propulsiva che il turismo riceve dai grandi eventi sportivi; in virtù della Ryder Cup, ospitata a Roma dal 28 settembre al primo ottobre, il Lazio registra il maggior numero di prenotazioni rispetto alle offerte online disponibili. Non solo lo sport, però. Anche lo splendido patrimonio artistico di cui disponiamo e che rende l’Italia unica al mondo si riconferma un asset strategico su cui puntare e, pertanto, da valorizzare. Le città d’arte, infatti, rappresentano le mete italiane più gettonate. In tal senso, ritengo che la scelta del ministro Sangiuliano di rendere a pagamento l’ingresso al Pantheon risulti un esempio da seguire ed estendere al ricco sistema dei monumenti italiani”. Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nel commentare i dati dell’infografica settimanale del dicastero, secondo cui l’Italia chiude il mese di settembre con un tasso di saturazione medio delle strutture ricettive online del 45,5 per cento, davanti a Spagna e Francia e alle spalle della Grecia (53,1 per cento) che conferma i tassi più elevati anche per questa coda estiva. Nel mese di settembre, poi, il Lazio registra il maggior numero di prenotazioni rispetto alle offerte online disponibili (58 per cento). Altre cinque Regioni - Campania (51,7 per cento), Toscana (51,2 per cento), Veneto (50,8 per cento), Liguria (46,9 per cento) e Lombardia (45,7 per cento) - presentano valori superiori alla media nazionale (45,5 per cento). (segue) (Rin)