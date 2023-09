Turismo: Santanchè, dati settembre indicano importanza strategica destagionalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo i dati dell'infografica settimanale del dicastero del Turismo, a settembre le mete italiane più gettonate dai turisti sono le città d’arte (54,1 per cento), seguite dalle località lacuali (48,2 per cento) e balneari (45,1 per cento). Firenze (74,6 per cento), Roma (63,7 per cento), Napoli (62,6 per cento) e Venezia (61,5 per cento) sono le mete più richieste con valori ben al di sopra della media delle città d’arte. I prezzi dei soggiorni seguono l’andamento del mercato con Venezia (305 euro) e Milano (290 euro) che registrano le tariffe medie più elevate. A settembre le prenotazioni aeree risultano in crescita rispetto al 2022, grazie principalmente alla componente estera. Quasi tutti gli aeroporti italiani hanno registrato flussi superiori al precedente anno: su tutti Roma (+22 per cento), Napoli (+20 per cento) e Bari (+19 per cento) si distinguono per distinguono per i miglioramenti più significativi. Nel mese di agosto il Colosseo si conferma l’attrazione turistica italiana più ambita con oltre un milione di ricerche (+27 per cento contro il 2022). La preferenza si consolida per il Duomo di Milano (+50 per cento contro il 2022) e per il Parco Nazionale del Vesuvio che segna l’incremento più elevato nelle ricerche online rispetto al 2022 (+114 per cento). Tra le altre attrazioni si affermano la Reggia di Caserta (+3 per cento contro il 2022) e Piazza San Marco (+49 per cento contro il 2022). (Rin)