Roma: droga a Torvaianica, 28enne arrestato per possesso di cocaina

- Un cittadino albanese di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pomezia perchè gravemente indiziato del reato didetenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione di Torvajanica, impegnati in un servizio perlustrativo, nel transitare in via Rumenia, hanno notato un cittadino straniero che, uscito dalla propria abitazione, aveva un atteggiamento sospetto verso un’altra casa, dirigendosi verso il piano seminterrato. Insospettiti dalle circostanze, i militari hanno deciso di fermare il 28enne, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e 450 euro in contanti. Perquisita anche l’abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altre 108 dosi della stessa droga e varie pasticche colorate di stupefacente sintetico, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e altri 745 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività illecita. (rer)