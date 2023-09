Libia: oggi il primo volo di linea diretto Tripoli-Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendono i voli di linea diretti tra Italia e Libia dopo una pausa di diversi anni. Parte oggi alle 10:00 dall'aeroporto Mitiga di Tripoli, in Libia, il primo volo MT 522 della compagnia MedSky verso Roma Fiumicino, dove dovrebbe atterrare alle 11:50. Lo ha annunciato la stessa compagnia aerea libica sulla sua pagina Facebook ufficiale. Il volo di ritorno partirà da Fiumicino alle 12:50 con arrivo a Mitiga previsto alle 14:40. I voli saranno due a settimana il sabato e il mercoledì. Il costo del biglietto solo andata è di 1.385 dinari libici (267 euro circa), mentre andata e ritorno è di 2.770 dinari libici (534 euro circa). Lo scorso 24 luglio, un primo volo charter operato da Ita Airways con a bordo il premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, aveva segnato ufficialmente la ripresa dei voli commerciali diretti tra i due Paesi. La riapertura dei voli diretti Libia-Italia è un tema di interesse comune prioritario, già affrontato negli incontri tra il primo ministro Dabaiba e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a gennaio, a Tripoli, e a giugno a Roma. I collegamenti aerei tra i due Paesi erano bloccati per il Notam (Notice to Airmen, avviso ai piloti) italiano del 2018, che impediva sorvoli dello spazio aereo libico e voli diretti tra Italia e Libia per motivi di sicurezza, deciso dal ministero dell’Interno e applicato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) in maniera paragonabile ad altri Paesi europei e occidentali. Va ricordato anche il divieto europeo (Eu flight ban) di atterraggio e sorvolo alle compagnie aeree libiche per motivi di sicurezza, imposto nel 2014 e ribadito nel gennaio 2022 dalle autorità europee. (segue) (Lit)