Caldo: Coldiretti, 9,8 milioni di italiani in vacanza a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 9,8 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre, in aumento dell'11 per cento rispetto allo scorso anno, spinti dal caldo e anche dalla possibilità di combattere il caro prezzi approfittando della cosiddetta bassa stagione. È quanto emerge dal bilancio Coldiretti/Ixè in occasione dell'ultimo weekend del mese di settembre, in cui molti con il clima favorevole hanno approfittato per un ultimo scampolo di vacanza o semplicemente per una gira in giornata al mare, al lago, in montagna, nelle città o nei borghi. Numerosi italiani hanno scelto infatti l'ultimo mese dell'estate per un bis della vacanza, anche di pochi giorni – sottolinea la Coldiretti –, prima di arrendersi al ritorno alla quotidianità del lavoro. Una scelta favorita da una riduzione dei listini che è arrivata al 50 per cento per i viaggi, i soggiorni ed anche gli svaghi ma la ricerca del risparmio – continua Coldiretti – non è però la sola ragione poiché ad apprezzare il mese di settembre sono anche coloro cercano il relax e la tranquillità e vogliono cogliere l'ultimo scampolo dell'estate per riposarsi e tornare in forma alla routine quotidiana. (segue) (Com)