Romania: possibile violazione spazio aereo durante attacchi russi della notte contro Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio aereo della Romania potrebbe essere stato violato durante gli attacchi russi della notte contro le infrastrutture in Ucraina, condotti con droni. "In seguito al rilevamento di gruppi di droni diretti verso il territorio ucraino vicino al confine romeno", sono stati allertati i residenti dei comuni di Tulcea e Galati, ha comunicato il ministero della Difesa romeno. "Il sistema di sorveglianza radar ha segnalato un possibile ingresso non autorizzato nello spazio aereo nazionale, con un segnale rilevato su una rotta verso il comune di Galati", si legge ancora nella nota del dicastero, secondo cui non risulta finora essere caduto alcun oggetto sul territorio romeno, sebbene ricerche proseguiranno. (Rob)