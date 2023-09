Economia: Confindustria, in calo la domanda interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il calo degli investimenti nel secondo trimestre (-1,8 per cento) è dovuto alle costruzioni (-3,6 per cento) e, in parte, agli impianti-macchinari (-0,2 per cento). I segnali più recenti dai beni strumentali sono negativi: produzione in calo a luglio, meno fiducia a settembre. Per i consumi, fermi nel secondo trimestre, si è avuto un continuo calo del sentiment nel terzo. I beni restano penalizzati rispetto ai servizi: a luglio meno vendite al dettaglio (-0,2 per cento in volume) e in agosto l’Icc rileva un’ulteriore flessione, dovuta ai beni. Dopo mesi di crescita, a luglio prima incertezza nel mercato del lavoro (-73 mila occupati): un freno ai redditi". E' quanto segnala il centro studi di Confindustria nel bollettino "Congiuntura flash".(Rin)