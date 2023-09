Economia: Confindustria, esportazioni italiane in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In calo l’export italiano di beni in luglio (-1,3 per cento; e -1,0 per cento sulla media del secondo trimestre, a prezzi costanti), sia nei mercati Ue che in quelli extra-Ue: alla debolezza delle vendite in Germania, si è aggiunta una battuta d’arresto di quelle negli Stati Uniti. Rimbalzo ad agosto per l’export extra-Ue, in particolare negli Usa, anche per effetto di vendite occasionali. Ancora negative in settembre le indicazioni dagli ordini manifatturieri esteri, specie per la debolezza della domanda europea". E' quanto sottolinea il centro studi di Confindustria nel bollettino "Congiuntura flash". (Rin)