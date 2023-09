Credito: Confindustria, da stretta tassi 4,6 miliardi di euro di aggravio sui mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stretta sui tassi ha un impatto considerevole soprattutto sulle famiglie che hanno mutui casa. L’aumento dei tassi è di +2,84 punti percentuali fino a luglio 2023, lo stock di mutui è di 425 miliardi di euro, di cui vanno considerati solo quelli a tasso variabile, stimati al 38 per cento del totale (162 miliardi). Risulta un aggravio di interessi annui pari a +4,6 miliardi, in aggregato. Che pesa da subito, nel 2023, dato che le rate sui mutui variabili si aggiornano mese per mese". E' quanto rileva il centro studi di Confindustria nel bollettino "Congiuntura flash". (segue) (Rin)