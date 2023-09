Credito: Confindustria, da stretta tassi 4,6 miliardi di euro di aggravio sui mutui (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, per una famiglia con mutuo variabile oggi e altri 5 anni di rate da pagare, a tassi invariati, l’aggravio complessivo di interessi è di circa 11 mila euro (l’acquisto della casa costa molto di più, il 9 per cento del mutuo residuo nel 2023); per 10 e 15 anni di rate l’aggravio arriva a +20 mila e +29 mila a famiglia. Si tratta di stime ipotetiche visto che ci si attende una discesa dei tassi nei prossimi due anni, ma se ciò non accadesse l’impatto sul settore edile sarebbe molto rilevante: ribasso dei prezzi, freno agli investimenti. Riguardo all’impatto sul reddito spendibile (al netto della rata di mutuo) e sui consumi nel 2023: la maggioranza delle famiglie italiane non è colpita tramite il canale "mutuo-casa" (chi non ha casa di proprietà e vive in affitto, chi non ha mutuo perché già estinto o mai acceso, chi ha il mutuo fisso); ma la parte di famiglie colpite, che hanno scelto il mutuo variabile perché inizialmente meno oneroso, lo è in modo marcato, tanto da essere quasi certo che saranno costrette a tagliare la spesa in altri beni e servizi. (Rin)