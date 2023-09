Russia: Putin si congratula con Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson per anniversario riunificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con tutti i cittadini russi in occasione della "Giornata della riunificazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson" con la Russia. "Un anno fa, il 30 settembre, ebbe luogo un evento decisivo e davvero storico, quando furono firmati gli accordi per l'integrazione di quattro nuove entità costituenti nella Federazione Russa", ha detto Putin in un discorso video. Il presidente russo ha sottolineato che "milioni di residenti del Donbass e delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia hanno scelto di restare con la loro Patria". "Questa decisione consapevole, attesa da tempo, conquistata con fatica e genuinamente popolare, è stata presa collettivamente attraverso un referendum nel pieno rispetto delle norme internazionali", ha osservato il leader russo. "Le persone hanno mostrato coraggio e integrità di fronte ai tentativi di intimidazione e di privarle del diritto di determinare il proprio futuro, il proprio destino e di portare via qualcosa che ogni persona apprezza, vale a dire la cultura, le tradizioni e la lingua materna", ha proseguito Putin. (Rum)