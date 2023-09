Corea del Sud: ministro Industria Bang in visita a Capo Verde, focus su candidatura Seul a Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria della Corea del Sud, Bang Moon-Kyu, è stato ricevuto venerdì sera a Praia dal presidente di Capo verde, Jose Maria Pereira Neves. Le parti, si legge in una nota, hanno discusso delle strategie per un possibile aumento della cooperazione bilaterale in materia di agricoltura, commercio, investimenti ed infrastrutture energetiche. Bang, inviato speciale del presidente Yoon Suk Yeol, ha anche chiesto al Paese africano sostegno per la candidatura di Seul ad ospitare la Expo 2030. (Git)