Tunisia: studio Onu, un quarto giovani non studia e non lavora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un quarto dei giovani tunisini di età compresa tra i 15 e i 29 anni non è iscritto al sistema di istruzione e formazione della Tunisia e non è attivo sul mercato del lavoro. E’ quanto emerge da uno studio condotto da varie agenzie delle Nazioni Unite, tra cui l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) e il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp), reso noto dall'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Lo studio, condotto nel 2022, si è concentrato sui giovani tunisini residenti nei governatorati di Gafsa, Kairouan, Monastir e Sidi Bouzid. La maggior parte dei giovani ha citato la mancanza di qualifiche necessarie per l'impiego come la principale causa della disoccupazione. Altre sfide menzionate includono le difficoltà di apprendimento, le condizioni di vita familiare difficili e le sfide economiche e sociali che spesso portano all'abbandono scolastico. (segue) (Tut)