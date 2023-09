Tunisia: studio Onu, un quarto giovani non studia e non lavora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la presentazione del rapporto, il coordinatore residente delle Nazioni Unite in Tunisia, Arnaud Peral, ha sottolineato l'importanza di ascoltare attentamente i giovani e di fornire loro supporto lungo tutto il percorso educativo fino al momento della ricerca di un lavoro. Peral ha affermato che il coinvolgimento attivo dei giovani è fondamentale per affrontare questa sfida complessa. A margine dell'evento, il direttore generale dello sviluppo della formazione professionale presso il ministero del Lavoro e della Formazione Professionale tunisino, Lamjed Mahmoud, ha evidenziato la necessità di attuare meccanismi adeguati e interventi mirati per integrare i giovani nel mercato del lavoro, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche. Egli ha inoltre sottolineato l'importanza di promuovere programmi di formazione professionale accessibili e di qualità per aiutare i giovani a sviluppare le competenze necessarie per il successo lavorativo. (Tut)