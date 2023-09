Industria: Confindustria, cala la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A luglio la produzione ha subito una nuova caduta (-0,7 per cento; da inizio anno -1,9 per cento), dopo il recupero di maggio-giugno (+0,2 per cento acquisito nel terzo trimestre). La flessione è concentrata tra i beni di consumo durevoli (-4,4 per cento a luglio). Alcuni dati qualitativi intravedono un miglioramento in agosto: il Pmi manifatturiero è risalito, pur indicando un calo (45,4 da 44,5) e Rtt segnala un parziale recupero del fatturato; ma a settembre la fiducia delle imprese ha proseguito la caduta. Anche nel settore edile forte calo a luglio (-1,6 per cento, -4,3 per cento da inizio anno) e in agosto l’Rtt traccia una timida risalita del fatturato". E' quanto sottolinea, in merito all'industria, il centro studi di Confindustria nel bollettino "Congiuntura flash".(Rin)