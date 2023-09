Iran: detenuti appiccano incendio in prigione nel sud-ovest, ordine ristabilito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordine è stato ristabilito in una prigione nel sud-ovest dell'Iran, dopo che i detenuti avevano appiccato un incendio per protestare contro la condanna a morte di un compagno di cella. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana "Irna", citando l'amministrazione penitenziaria statale. In precedenza, era stato riferito che i detenuti del carcere di Ramhormoz, nel sud-ovest dell'Iran, avevano appiccato un incendio per protestare contro la condanna a morte di un compagno di cella e che erano anche stati uditi degli spari dall'esterno della struttura. (Irt)