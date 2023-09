Paesi Bassi: governo invierà altri 120 soldati e tre elicotteri per missione Nato in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi dispiegheranno circa altri 120 soldati e tre elicotteri da trasporto Chinook nella missione della Nato in Iraq. Lo ha reso noto il governo olandese, secondo cui la nuova unità sarà utilizzata principalmente per fornire cibo ed equipaggiamento alle truppe e per il trasporto del personale militare e delle attrezzature. A luglio scorso, i Paesi Bassi avevano annunciato di voler inviare circa 145 soldati in Iraq dal primo gennaio 2024. (Beb)