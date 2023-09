Business news: Christian Scherer nuovo direttore di Airbus Commercial Aircraft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus ha annunciato la nomina di Christian Scherer all'incarico di direttore generale dell'attività degli aerei commerciali, Airbus Commercial Aircraft. Secondo quanto reso noto dal gruppo, l'incarico comincerà il primo gennaio. Airbus prevede la consegna di 720 aerei quest'anno con un aumento della produzione degli aerei mono-corridoio del 50 per cento per raggiungere una quota di 75 velivoli al mese per il 2026. (Frp)