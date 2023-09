Business news: "Kommersant", Ovs intende riaprire negozi in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di abbigliamento italiana Ovs ha deciso di tornare sul mercato russo. Lo ha riferito il quotidiano "Kommersant", citando un'azienda russa specializzata negli immobili commerciali, Crocus Group. Quest'anno Ovs potrebbe aprire sette negozi del marchio e fino a 50 punti vendita in tutta la Russia entro la fine del 2025. Il primo negozio sarà aperto questo novembre a Mosca in un centro commerciale gestito da Crocus Group, secondo le fonti di "Kommersant". Il quotidiano ha già riferito lo scorso dicembre che Oms sarebbe potuta tornare in Russia per vendere prodotti per bambini. Secondo una fonte del quotidiano, l'azienda italiana ha deciso poi di aggiungere abbigliamento da uomo e da donna. (Rum)