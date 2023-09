Business news: spagnola Cellnex vende 49 per cento filiali Svezia e Danimarca a Stonepeak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture di telecomunicazione spagnola Cellnex ha venduto al fondo d'investimento statunitense Stonepeak la vendita di una quota del 49 per cento delle sue controllate Cellnex Sweden Ab e Cellnex Denmark ApS per un corrispettivo di circa 730 milioni di euro. Secondo quanto riferito in una nota inviata alla Commissione nazionale spagnole del mercato dei valori (Cnmv) la chiusura della transazione è prevista al più tardi nel primo trimestre del 2024. Cellnex fornisce agli operatori di telefonia mobile dei Paesi nordici servizi di co-locazione per le loro apparecchiature di comunicazione wireless attraverso una rete di 4.557 siti in Svezia e Danimarca. L'azienda ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con un debito finanziario netto di 17,9 miliardi di euro, di cui il 76 per cento a tasso fisso. All'inizio di settembre ha annunciato la vendita di 2.353 torri in Francia a Phoenix Tower International e alla joint venture tra Pti e Bouygues Telecom per 631 milioni di euro. (Spm)