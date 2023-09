Business news: fonti stampa, spagnola Abertis presenta offerta per acquisto dell'Autovia del Camino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Abertis ha presentato un'offerta per l'acquisizione della concessionaria Autovia del Camino, gestore dell'autostrada che collega Pamplona e Logrono, al fondo infrastrutturale Ubs. Secondo fonti del settore consultate dal quotidiano "El Economista", il valore della transazione è stimato in circa 400 milioni di euro. Il fondo Ubs Infrastructure Fund ha avviato il processo di dismissione della concessionaria Autovia del Camin prima dell'estate e negli ultimi giorni ha ricevuto le offerte vincolanti. Abertis, che ha rifiutato di commentare, deve affrontare almeno un altro offerente nella gara finale. Tra le aziende interessate al processo c'erano Aleatica, il cui azionista di controllo è il fondo australiano Ifm, Globalvia e Bestinver. La concessionaria è interessata a rafforzare la sua posizione in Spagna, un tempo il suo mercato principale e che oggi, dopo la revoca dei contratti di concessione per diversi tratti delle autostrade statali si trova solo al quinto posto (dietro Francia, Cile, Messico e Brasile). (Spm)