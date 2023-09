Slovacchia: l’ex premier Fico potrebbe tornare al governo e mettere in discussione il sostegno all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia è chiamata al voto oggi per elezioni parlamentari anticipate che potrebbero restituire la guida del Paese a un politico di lungo corso, l’ex premier e leader del partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer) Robert Fico. Il suo principale avversario politico in questo appuntamento elettorale è Michal Simecka, giovane leader del partito Slovacchia progressista (Ps). In un panorama politicamente frastagliato come quello slovacco, i due principali sfidanti alle elezioni viaggiano in realtà intorno a percentuali abbastanza basse. Secondo i dati del portale “Politico”, Smer si mantiene intorno al 20 per cento o poco sotto, mentre Ps lo segue al 18 per cento. Negli ultimi sondaggi nazionali usciti a ridosso del voto, peraltro, si osserva un assottigliamento della distanza tra i due principali concorrenti di queste elezioni. (segue) (Vap)