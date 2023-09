Slovacchia: l’ex premier Fico potrebbe tornare al governo e mettere in discussione il sostegno all’Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fico non è più premier dal 2018, quando è stato costretto alle dimissioni dopo le proteste di massa che si sono accese in seguito all’omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova. All’epoca dell’assassinio, Kuciak stava indagando su episodi di corruzione che coinvolgevano persone vicine a Smer. Da allora sono trascorsi cinque anni nei quali Bratislava ha avuto quattro capi di governo, un periodo di instabilità politica che Fico ha trascorso in una posizione di relativo riparo, e cioè all’opposizione. Dallo scorso maggio il Paese è guidato da un esecutivo tecnico, a sua volta seguito a un governo di minoranza che avrebbe dovuto traghettare il Paese a elezioni anticipate ma che è naufragato a pochi mesi dalla sfiducia incassata dal Parlamento a dicembre 2022. Anche Ps, fatti i dovuti distinguo, è rimasto abbastanza indenne dalla paralisi politica degli ultimi anni. La formazione, infatti, non era riuscita a entrare in Parlamento alle elezioni del 2020, ma aveva significativamente espresso un anno prima la presidente del Paese, Zuzana Caputova, il cui mandato scadrà la prossima primavera. (segue) (Vap)