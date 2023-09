Slovacchia: l’ex premier Fico potrebbe tornare al governo e mettere in discussione il sostegno all’Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della politica interna, Fico ha fatto la promessa di promuovere la crescita economica e di aumentare la spesa per il welfare. Simecka ha fatto analoghe promesse per quanto riguarda la sanità e l’istruzione, oltre a esprimersi contro la fuga di cervelli che sta danneggiando l’economia nazionale. Sicuramente anche la politica estera è stata al centro della campagna per queste elezioni parlamentari anticipate, che potrebbero rappresentare un nuovo spartiacque non solo per la Slovacchia, ma anche per gli equilibri interni ed esterni del Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria - V4). Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, Bratislava è stata uno strenuo sostenitore di Kiev, donando al Paese invaso dalla Russia, tra le altre cose, i suoi caccia Mig-29 e un sistema di difesa aerea S-300. Tuttavia, il Paese centroeuropeo si è anche rivelato particolarmente vulnerabile alla disinformazione russa. Un rapporto pubblicato dal centro studi Globsec la scorsa primavera ha segnalato che oltre la metà della popolazione è convinta che i Paesi occidentali siano responsabili per la guerra. (segue) (Vap)