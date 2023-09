Slovacchia: l’ex premier Fico potrebbe tornare al governo e mettere in discussione il sostegno all’Ucraina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vittoria di Smer e del suo leader comporterebbe un probabile riavvicinamento della politica estera della Slovacchia a quella dell’Ungheria di Viktor Orban. Fico si è più volte espresso contro la fornitura di armamenti e munizioni all’Ucraina, ha sostenuto che Mosca non abbandonerà mai la Crimea e gli altri territori occupati e ha comunque caldeggiato un tavolo negoziale per porre fine al conflitto. Ha anche criticato le sanzioni europee contro la Russia e invocato un riavvicinamento a Mosca dopo la fine della guerra. Fico, infine, si oppone all’adesione di Kiev alla Nato. E’ un punto di vista congruente a quello di Orban, ma va detto che ci sono differenze importanti. Il premier ungherese gode di una solida maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale, ma se Fico vincesse le elezioni avrebbe bisogno di negoziare la formazione di un governo di coalizione. Simecka, che è vicepresidente del Parlamento europeo, guida invece una forza politica dichiaratamente filoccidentale, europeista e fermamente a favore del sostegno all’Ucraina. Un esecutivo a guida Ps, pertanto, si muoverebbe su questo fronte in una sostanziale continuità con i governi succedutisi dal 24 febbraio 2022 ad oggi. (segue) (Vap)