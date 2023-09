Slovacchia: l’ex premier Fico potrebbe tornare al governo e mettere in discussione il sostegno all’Ucraina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la Slovacchia sia un piccolo Paese relativamente ininfluente nella determinazione dell’indirizzo di politica estera dell’Occidente, cionondimeno la vittoria di una figura come quella di Fico potrebbe alimentare i timori di un effetto domino, stante anche il raffreddamento dei rapporti tra Polonia e Ucraina per la questione delle esportazioni cerealicole di Kiev e in vista delle elezioni negli Stati Uniti nel 2024. Una delle poche certezze di queste elezioni è che non basterà ottenere la vittoria relativa. Chiunque la conquisti dovrà sottoporsi alla sfida di una complicata trattativa postelettorale, i cui esiti dipenderanno anche da quali e quanti partiti riusciranno effettivamente a entrare nel Consiglio nazionale, il Parlamento monocamerale slovacco. Sempre secondo le percentuali di “Politico”, dietro le due forze che guidano i sondaggi si pone al terzo posto con il 13 per cento Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd), partito nato da una costola di Smer e guidato dall’ex premier Peter Pellegrini. La coalizione composta da Gente comune e personalità indipendenti (Olano) e Per la gente (Za ludi), parte della maggioranza formatasi dopo le elezioni del 2020, si piazza intorno all’8 per cento (la soglia di sbarramento per le coalizioni è del 7 per cento). Seguono il movimento della destra radicale Republika al 7 per cento, i liberali di Libertà e solidarietà (Sas) e il Partito nazionale slovacco (Sns), entrambi al 6 per cento, e Siamo una famiglia (Sme Rodina) al 5 per cento. Altre forze politiche, tra cui i Democratici fondati dall’ex premier Eduard Heger, viaggiano sotto la soglia di sbarramento del 5 per cento. (Vap)