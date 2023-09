Brasile: ministero Agricoltura, Cile ha autorizzato importazione di papaya fresca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha autorizzato l'importazione di papaya fresca dal Brasile. Lo riferisce il ministero dell'Agricoltura del Brasile in una nota, in cui evidenzia che le autorità dei due paesi hanno completato le procedure relative all'apertura del mercato dopo aver esaminato i certificati dei requisiti fitosanitari. Il Brasile occupa la seconda posizione tra i principali esportatori mondiali di papaya. L'anno scorso, le esportazioni hanno raggiunto i 49,71 milioni di dollari, pari al 15,3 per cento della quota mondiale del prodotto. Nel 2022, il Cile ha importato frutta per circa 326 milioni di dollari e il Brasile è stato il suo quarto fornitore. (Brb)