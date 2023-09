Pakistan: Brasile, governo esprime condoglianze per vittime attentato nel Belucistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha espresso le proprie condoglianze per le vittime degli attentati terroristici in Pakistan. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Il governo brasiliano ha appreso con costernazione degli attentati compiuti oggi, 29 settembre, in Pakistan. Il primo nella provincia del Belucistan ha causato almeno 54 vittime, mentre il secondo, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, ha causato almeno cinque morti. In entrambi i casi gli attacchi sono avvenuti all'interno o nei pressi delle moschee", si legge nel comunicato. "Esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e la sua solidarietà al popolo e al governo del Pakistan, il Brasile ribadisce il suo fermo ripudio di qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente dalla sua motivazione", prosegue la nota. (Brb)