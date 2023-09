Business news: Polonia, ministro Difesa firma contratto per acquisto elicotteri Apache

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia avrà presto 96 elicotteri Apache e “sarà la maggiore flotta di questo tipo di elicotteri dopo quella degli Stati Uniti”. Lo ha detto il ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz Blaszczak, che a Phoenix, in Arizona, ha firmato un contratto negli stabilimenti della società Boeing in cui i velivoli vengono prodotti. Il contratto siglato è il primo di tre accordi preliminari alla finalizzazione dell’acquisto. A Bydgoszcz, in Cuiavia-Pomerania, sorgerà un centro servizi apposito. La vendita di 96 elicotteri Ah-64e Apache alla Polonia è stata approvata dal dipartimento di Stato Usa ad agosto. Il valore del contratto, realizzato da un consorzio tra Boeing e Lockheed Martin, è stimato a 12 miliardi di dollari. (Vap)