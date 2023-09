Business news: Slovacchia, prezzi produzione industriale ad agosto in crescita del 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla produzione industriale in Slovacchia ad agosto sono cresciuti del 6 per cento anno su anno, ma sono scesi dello 0,3 per cento mese su mese. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Su). A trainare l’andamento sono stati soprattutto i prezzi del settore energetico, sebbene il ritmo della loro crescita ad agosto sia rallentato al 20,6 per cento annuo. La produzione industriale slovacca nell’ottavo mese dell’anno ha osservato un calo dell’1,1 per cento rispetto ad agosto 2022. E’ il terzo calo mensile consecutivo. Da inizio anno, i prezzi alla produzione industriale sono saliti del 19,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Vap)