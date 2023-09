Business news: Regno Unito, Community Windpower interrompe progetto eolico onshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Community Windpower, uno dei maggiori sviluppatori di energia eolica onshore del Regno Unito, ha interrotto lo sviluppo del suo progetto principale a causa dell'aumento dei costi e della tassa sugli extraprofitti. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", la società ha ottenuto ad agosto il permesso di costruire un nuovo parco eolico nel sud della Scozia, in grado di produrre elettricità sufficiente ad alimentare circa 350 mila case. Si tratta del quarto progetto eolico onshore più grande del Regno Unito. Tuttavia, la società ha affermato che l'aumento dell'80 per cento dei costi di sviluppo del progetto, da 300 a 550 milioni di sterline (da 345 a 632 milioni di euro) negli ultimi due anni, combinato con una nuova tassa sui produttori di elettricità pulita, ha fatto sì che non fosse possibile procedere. (Rel)