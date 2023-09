Business news: Serbia, stipendio medio a 714 euro a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto in Serbia a luglio ammontava a 83.781 dinari (circa 714 euro). Lo ha annunciato l'Istituto di statistica della Repubblica (Rzs), secondo cui lo stipendio medio più alto è stato registrato nella municipalità di Stari Grad a Belgrado con 149.935 dinari (circa 1278 euro), mentre il più basso nella città di Presevo con una cifra di 55.917 dinari (circa 477 euro). Guardando alle regioni, la media più alta è stata registrata nella regione di Belgrado, 106.824 dinari (circa 910 euro), seguita dalla Vojvodina, 79.085 (circa 673 euro). Nessuna città o municipalità in Serbia, a parte sette municipalità della capitale, ha superato la cifra mensile di 100 mila dinari a luglio come stipendio medio. (Seb)