Business news: Portogallo, il governo cederà a privati almeno il 51 per cento di Tap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese ha annunciato l'intenzione di vendere almeno il 51 per cento del capitale della compagnia aerea Tap, riservando fino al 5 per cento ai lavoratori. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Fernando Medina al termine della riunione del Consiglio dei ministri. Medina ha indicato i requisiti fondamentali che saranno richiesti ai potenziali acquirenti: la crescita dell'azienda, degli hub nazionali, la garanzia di investimenti e occupazione e il prezzo. Attualmente sarebbero tre i nomi sulla lista degli interessati all'acquisto di Tap: il gruppo Iag, che possiede le compagnie spagnole Iberia e British Airway, la francese Air France-Klm e la tedesca Lufthansa. L'amministratore delegato di Iag, Luis Gallego, che si trovava ieri a Lisbona, ha ribadito il suo interesse per la compagnia di bandiera portoghese. "Siamo sempre aperti ad avere grandi compagnie, grandi marchi nel nostro portafoglio", ha evidenziato. (Spm)