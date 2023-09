Business news: Grecia, rischio povertà per 17,4 per cento dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17,4 per cento della popolazione della Grecia è minacciata dal rischio povertà. È quanto riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sulla base di un rapporto dell’Istituto di statistica ellenico (Elstat) sui bilanci familiari del 2022. Secondo l’indagine, condotta su un campione di 6.196 famiglie, l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ha portato le famiglie greche a spendere sempre di più per i bisogni primari, acquistando al contempo meno beni. La spesa media annua per i nuclei familiari è stata pari nel 2022 a 19,2 mila euro, con un aumento, a prezzi correnti, del 12,7 per cento rispetto al 2021. (Gra)