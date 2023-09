© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto in Francia la spesa delle famiglie per i beni di consumo è calata dello 0,5 per cento su base mensile. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Nel dettaglio, l'acquisto dei beni fabbricati è sceso dello 0,5 per cento. Stessa contrazione per i prodotti alimentari, mentre quelli energetici sono scesi dello 0,6 per cento. (Frp)