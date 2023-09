Business news: società italiana Candy continua a operare nel mercato russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda italiana Candy, produttrice di elettrodomestici e controllata dalla multinazionale cinese Haier, continua a svolgere le sue attività in Russia. Lo ha affermato l'agenzia di stampa "Ria Novosti" con riferimento all'ufficio stampa di Candy. In precedenza, il quotidiano "Kommersant" aveva citato una fonte per la quale Haier avrebbe deciso di ritirare Candy dal mercato russo. Dopo l'inizio dell'operazione militare in Ucraina, secondo "Kommersant", le entrate di Candy hanno iniziato a diminuire poiché la produzione nello stabilimento di Kirov è stata sospesa. "Al momento, il marchio Candy è presente in Russia, la vendita di prodotti e il supporto tecnico proseguono nella stessa modalità", ha affermato un rappresentante della società italiana a "Ria Novosti". (Rum)