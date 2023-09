Business news: Spagna, per Soltec perdite per 14,4 milioni di euro nel primo semestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno, l'azienda energetica spagnola Soltec Power Holdings ha registrato perdite per 14,4 milioni di euro, il 44,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Nei primi sei mesi del 2023, Soltec ha guadagnato 184,5 milioni di euro, il 24,5 per cento in meno in comparazione con il primo semestre dell'anno anteriore, mentre ha registrato un margine operativo lordo (Ebitda) negativo di 10,2 milioni di euro. Per quanto riguarda i mercati, l'Europa ha rappresentato il 34 per cento del fatturato, gli Stati Uniti il 21 per cento e l'America Latina il 45 per cento. (Spm)